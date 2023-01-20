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09:21, 20 января 2023Бывший СССР

У станции метро в Киеве произошел взрыв

В Киеве произошел взрыв у станции метро Лукьяновская

Фото: Telegram-канал RT на русском

У станции метро «Лукьяновская» в Киеве произошел взрыв. Об этом сообщает местный Telegram-канал Kyiv Live.

В результате взрыва возник пожар, на место выехали пожарные и полицейские. Отмечается, что сигнал тревоги в этот момент в столице Украины не звучал.

По данным местных СМИ, взрыв у метро произошел из-за газового баллона. Информации о пострадавших нет.

19 января стало известно о взрыве в Николаеве. После него в области была объявлена воздушная тревога.

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Алевтина Запольская
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