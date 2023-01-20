Макрон призвал Францию готовиться к крупномасштабным операциям НАТО

Макрон заявил, что Франция должна быть готова вести масштабные операции с НАТО

Франция должна быть готовой вести крупномасштабные операции в составе НАТО и без. С таким призывом выступил президент Франции Эммануэль Макрон, его слова передает РИА Новости.

«Мы должны быть в состоянии действовать с европейцами в рамках НАТО или вне альянса и при необходимости обеспечить командные возможности, которые позволят нам вместе провести крупномасштабную операцию», — сказал он.

По словам политика, Париж столкнулся с «метаморфозами войны». «Франция имеет и будет иметь армию, готовую реагировать на опасности нынешнего века», — подчеркнул он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна намерена укрепить свои силы ядерного сдерживания. По мнению президента, наличие ядерных сил ставит Францию в особое положение среди других стран Евросоюза. Кроме того, Макрон сообщил об увеличении оборонного бюджета страны на треть — с 295 миллиардов до 400 миллиардов евро. Такая сумма предусмотрена на период с 2024 по 2030 год.