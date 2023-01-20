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08:19, 20 января 2023Россия

Российский генерал допустил наличие бород у военнослужащих

Генерал Заварзин заявил, что военные могут носить бороду, но все должно быть аккуратно

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Генерал и член комитета по обороне Госдумы Виктор Заварзин согласился с мнением другого генерала из комитета по обороне по вопросу о бородах у военнослужащих. Об этом пишет РБК.

«Цель не в том, чтобы брить или не брить бороду, а в том, чтобы соблюдать гигиену по возможности, во время передышек [в боевых действиях]. Для этого командиры должны создавать все условия. Можно и бороду носить, но все должно быть аккуратно», — сказал Заварзин.

По его мнению, в настоящее время Минобороны принимает ряд серьезных мер для обеспечения тыла и следит за питанием и гигиеной военнослужащих. Генерал подчеркнул, что в российской армии всегда ценился опрятный вид, так как это воздействует на внутреннее состояние человека и, как следствие, на общую дисциплину. Парламентарий счел, что командиры в этом случае «должны показывать пример».

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Обсуждение вопроса о бородах в армии началось несколько дней назад. 18 января в комитете Госдумы по обороне объяснили запрет на ношение бороды у военнослужащих. Там заявили, что это является элементарным требованием воинской дисциплины, так как «на солдата смотрят мирные люди, он должен быть образцовым».

Такое мнение резко раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отреагировал на мнение генерала словами «бросаем автоматы, айда бриться, а нацисты пока подождут в сторонке, поталдычат о своих каких-нибудь фашистских делишках», подчеркнув, что на передовой есть другие проблемы — постоянные обстрелы городов и населения.

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Анастасия Шейкина
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