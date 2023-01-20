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17:39, 20 января 2023Бывший СССР

На Украине заподозрили в госизмене спасателей из Мелитополя

Генпрокуратура Украины заподозрила в госизмене спасателей из Мелитополя
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Генеральная прокуратура Украины заподозрила в государственной измене сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) из Мелитополя. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Бывшему руководителю подразделения ГСЧС из Мелитополя и двум его подчиненным сообщено о подозрении в госизмене», — говорится в заявлении. Уточняется, что их заподозрили в госизмене за продолжение работы после вхождения Запорожской области в состав России.

Генпрокуратура не стала раскрывать имена подозреваемых. Согласно сообщению, они работали в главном управлении по чрезвычайным ситуациям администрации региона, что сочли за «измену присяге».

Ранее стало известно количество уголовных дел о госизмене и коллаборационизме, которые были возбуждены на Украине с 24 февраля, когда началась российская специальная военная операция (СВО). Как отмечается, за данный период правоохранители возбудили 1152 соответствующих дела. Свыше 300 фигурантов уголовных производств объявили в розыск, около 500 получили сообщения о подозрении, а 1280 человек проверяют на причастность к сотрудничеству с военными России.

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Кристина Есикова
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