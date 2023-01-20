Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту истязания девочки в Бурятии

Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело за истязания подростками девочки в Бурятии

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту издевательств подростков над девочкой-инвалидом в одной из школ Мухоршибирского района Бурятии. Об этом пишет РИА Новости.

Видео, на котором запечатлены издевательства, было опубликовано в одном из местных сообществ в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как трое подростков бьют девочку, а другие школьники стоят рядом и смотрят на происходящее. Никто из присутствующих не попытался вмешаться. Уточнялось, что жертва издевательств — инвалид по зрению с рождения, из-за чего ей противопоказаны любые физические нагрузки на глаза.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Республики Бурятия Вячеславу Сухорукову возбудить уголовное дело, после чего отчитаться о предварительных и окончательных результатах расследования, сказано в сообщении.

Об инциденте стало известно 17 января. Отмечается, что в школе будет проведена служебная проверка сотрудниками полиции.