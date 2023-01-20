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19:38, 20 января 2023Мир

Захарова назвала лицемерием реакцию Запада на жертв конфликта на Украине

Захарова назвала лицемерием избирательную реакцию Запада на жертв конфликта на Украине
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Избирательная реакция стран Запада на жертв конфликта на Украине является лицемерием. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Мы по-прежнему не слышим осуждений по поводу регулярных ударов украинской военщины по жилым кварталам, школам, больницам, детским садам и другим социальным объектам, применения запрещенных противопехотных мин против гражданского населения», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что западным странам безразлична судьба мирных граждан, «которых киевский режим подвергает издевательствам, пыткам, внесудебным расправам и убийствам из-за подозрений в нелояльности». По мнению официального представителя МИД, украинское правительство не жалеет ни население Украины, ни украинских военнослужащих, «которых они готовы принести в жертву собственной алчности и непреодолимого желания навредить России».

Ранее Захарова сравнила украинские власти с ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация) из-за убийства члена первой делегации Украины на переговорах с Россией Дениса Киреева. О гибели Киреева стало известно 5 марта 2022 года. Предположительно, его заподозрили в государственной измене и убили, так как он оказал сопротивление при задержании.

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Виктория Кондратьева
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