Захарова назвала лицемерием реакцию Запада на жертв конфликта на Украине

Захарова назвала лицемерием избирательную реакцию Запада на жертв конфликта на Украине

Избирательная реакция стран Запада на жертв конфликта на Украине является лицемерием. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Мы по-прежнему не слышим осуждений по поводу регулярных ударов украинской военщины по жилым кварталам, школам, больницам, детским садам и другим социальным объектам, применения запрещенных противопехотных мин против гражданского населения», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что западным странам безразлична судьба мирных граждан, «которых киевский режим подвергает издевательствам, пыткам, внесудебным расправам и убийствам из-за подозрений в нелояльности». По мнению официального представителя МИД, украинское правительство не жалеет ни население Украины, ни украинских военнослужащих, «которых они готовы принести в жертву собственной алчности и непреодолимого желания навредить России».

Ранее Захарова сравнила украинские власти с ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация) из-за убийства члена первой делегации Украины на переговорах с Россией Дениса Киреева. О гибели Киреева стало известно 5 марта 2022 года. Предположительно, его заподозрили в государственной измене и убили, так как он оказал сопротивление при задержании.