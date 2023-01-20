Глава Пентагона пообещал поддерживать Украину как можно дольше

Глава Пентагона Остин: поддержка Украины продолжится так долго, как потребуется

Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал, что Соединенные Штаты и западный мир будут оказывать Украине поддержку как можно дольше. Его слова прозвучали ходе выступления на базе Рамштайн, цитату приводит RT.

«Мы продолжим поддерживать самооборону Украины так долго, как потребуется», — подчеркнул он.

По мнению министра, в конфликте на Украине может наступить решающий для нее момент. Более того, он полагает, это решающий момент и для всего мира.

Пока Остин не смог уговорить министра обороны Германии Бориса Писториуса передать немецкие танки Украине. Это обсуждали перед встречей на базе Рамштайн, которая проходит 20 января.