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12:52, 20 января 2023Ценности

Мэрайю Кэри заметили в лыжном костюме за 141 тысячу рублей

Певицу Мэрайю Кэри заметили в Аспене в лыжном костюме бренда Moncler за 141 тысячу рублей

Фото: @mariahcarey

Американская певица Мэрайя Кэри покаталась на лыжах в костюме за десятки тысяч рублей. Соответствующую информацию публикует портал Page Six.

52-летняя знаменитость отправилась на курорт Аспен вместе с 11-летней дочерью Монро. На размещенном кадре поп-исполнительница вместе с девочкой позирует на фоне горы в ярко-розовых куртках и черных облегающих штанах люксового бренда Moncler, цена которых составляет 2055 долларов (141 тысяча рублей).

Журналисты также заметили на лице Кэри очки модного дома Louis Vuitton стоимость 815 долларов (56 тысяч рублей), черные кожаные перчатки марки Gucci за 730 долларов (50 тысяч рублей) и луноходы из коллекции Jimmy Choo. Вдобавок образ телезвезды дополнила шапка в тон низа, из-под которой виднелись длинные распущенные волосы.

В сентябре 2022 года Мэрайя Кэри решила избавиться от роскошного поместья с кинотеатром. Выяснилось, что артистка выставила недвижимость на продажу за 6,5 миллиона долларов (446 миллионов рублей). Известно, что внутри дома площадью более 1,1 тысячи квадратных метров расположены девять спален, девять ванных и четыре отдельных санузла.

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Майя Пономаренко
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