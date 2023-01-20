В российском городе ввели свободное посещение школ из-за аномальных морозов

Во Владивостоке из-за аномальных морозов до минус 30 ввели свободное посещение школ

Во Владивостоке власти приняли решение ввести в школах свободное посещение из-за аномальных морозов. Об этом сообщает администрация города на своей странице во «ВКонтакте».

Там уточняется, что такой режим работы школ будет действовать с понедельника, 23 января, по четверг, 26 января. В это время пропуск занятий не будет считаться прогулом, а решение о необходимости посещения образовательных учреждений принимают родители.

Синоптики ранее предупреждали, что в Приморский край придут аномальные морозы, с 21 по 26 января в регионе объявили штормовое предупреждение. Ночью на крайнем севере края ожидаются морозы до минус 45 градусов, во Владивостоке — до минус 27. При этом в столице региона прогнозируется жгучий мороз и сильный ветер, что ухудшает погодную ситуацию.

Ранее метеорологи спрогнозировали пятидневные 60-градусные морозы в Якутии до 22 января, там из-за морозов школьникам продлили дистанционное обучение до 21 января. В приказе Минобразования республики отмечается, что в регионе вероятно понижение температуры до минус 65 градусов.