В Кремле рассказали о контактах Путина и Гросси

Песков заявил, что в планах Путина нет контактов с гендиректором МАГАТЭ Гросси

У президента России Владимира Путина нет в планах контактов с генеральным директором Международного агентства по атомной энергетике Рафаэлем Гросси. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, пока в планах президента таких контактов нет», — сказал официальный представитель Кремля, в ответ на соответствующий вопрос. Он указал, что с главой МАГАТЭ ведут взаимодействие дипломаты, Росатом и соответствующие ведомства.

Ранее Песков заявил, что конфликт на Украине идет по «восходящей спирали». «Мы видим растущую косвенную, а иногда и прямую вовлеченность стран НАТО в этот конфликт. Мы слышим заявления, которые свидетельствуют об абсолютном доминировании политической воли продолжать рост этой вовлеченности», — сказал он.