Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:48, 20 января 2023Мир

В Кремле рассказали о контактах Путина и Гросси

Песков заявил, что в планах Путина нет контактов с гендиректором МАГАТЭ Гросси

Фото: Gleb Garanich / Reuters

У президента России Владимира Путина нет в планах контактов с генеральным директором Международного агентства по атомной энергетике Рафаэлем Гросси. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, пока в планах президента таких контактов нет», — сказал официальный представитель Кремля, в ответ на соответствующий вопрос. Он указал, что с главой МАГАТЭ ведут взаимодействие дипломаты, Росатом и соответствующие ведомства.

Ранее Песков заявил, что конфликт на Украине идет по «восходящей спирали». «Мы видим растущую косвенную, а иногда и прямую вовлеченность стран НАТО в этот конфликт. Мы слышим заявления, которые свидетельствуют об абсолютном доминировании политической воли продолжать рост этой вовлеченности», — сказал он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Назван основной кандидат на пост главы Счетной палаты
Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта в ДНР
Минобороны заявило о перехвате шести снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган»
Российские военные в ходе СВО уничтожили САУ Paladin
Жители Северной Кореи оказались на пороге страшнейшего за 33 года голода
Минобороны России заявило о взятии под контроль села в Запорожской области
Ежемесячная аудитория «Почты Mail.ru» достигла 51 миллиона человек
Разнесший ломбард и травмировавший двух россиян мощный взрыв попал на видео
Диетолог назвал наименее опасный для фигуры десерт
Стали известны подробности операции на сердце у Назарбаева
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.