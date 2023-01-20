23-летняя чихуахуа стала старейшей в мире собакой

23-летняя чихуахуа попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая старая собака

23-летняя чихуахуа из американского штата Огайо по кличке Спайк попала в Книгу рекордов Гиннесса и стала старейшей собакой в мире. Об этом сообщает официальный сайт Книги рекордов Гиннесса.

Большую часть своей жизни Спайк прожил с Ритой Кимбэлл, женщиной, которая нашла его брошенным возле продуктового магазина в 2009 году. «У него была обрита спина, на шее были пятна крови от цепи или веревки. Он был в плохом состоянии», — вспоминает хозяйка. Женщина забрала Спайка и отвезла на свою ферму, где он живет уже 13 лет.

По словам хозяйки, чихуахуа сразу привыкла к новому дому. Несмотря на преклонный возраст, самая старая собака в мире все еще ежедневно просыпается в семь утра вместе с Кимбэлл и навещает лошадей и коров на ферме. За свою жизнь Спайк пережил несколько нападений животных, однако быстро восстанавливался, невзирая на травмы и низкие шансы на выживание.

Кимбэлл утверждает, что ее питомец дружелюбный и спокойный, но может разозлиться, когда его гладят незнакомцы. «Спайк добродушный, но, поскольку он почти слепой и плохо слышит, иногда становится раздражительным и просто хочет, чтобы его оставили в покое», — объясняет она.

Хозяйка рассказала, что собака любит долго гулять, общаться с другими животными и мыться по субботам. Раньше любимым лакомством чихуахуа были чипсы Doritos, но со временем ее вкусы поменялись. Теперь, по словам Кимбэлл, Спайк предпочитает ужинать копченой колбасой с сыром.

Хозяйка добавила, что большинство членов семьи знали о преклонном возрасте Спайка, но никогда не думали, что он попадет в Книгу рекордов Гиннесса. «Теперь, когда он стал рекордсменом, они воспринимают его как знаменитость. Они не могут поверить, что он прожил так долго», — говорит она.

Ранее сообщалось, что в США умерла самая старая собака в мире, той-фокстерьер по кличке Пебблс. За 22 года жизни она родила 32 щенка от кобеля по кличке Рокки, который умер в возрасте 16 лет.