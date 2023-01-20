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04:38, 20 января 2023Наука и техника

Употребление морепродуктов сократило риск хронических болезней почек

BMJ: употребление богатых омега-3 морепродуктов снизило риск хронических болезней почек

Фото: Farhad Ibrahimzade / Unsplash

Группа специалистов из Института глобального здравоохранения Джорджа и Университета Нового Южного Уэльса изучила связь приема омега-3 жирных кислот и функции почек. Оказалось, что это соединение в составе морепродуктов способно сократить риск хронических заболеваний почек и поддерживать их работоспособность. Результаты работы приводятся в статье в журнале BMJ.

Предыдущие исследования на животных показали, что полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 могут оказывать благотворное влияние на функцию почек, но исследования этих эффектов на людях были достаточно ограниченными, а также основанными преимущественно на опросах о соблюдаемой диете.

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Новый метаанализ заключался в изучении данных 19 исследований, проведенных в 12 странах до мая 2020 года, которые включали в себя почти пять тысяч участников. Авторы рассмотрели уровни биомаркеров омега-3, включавшие в себя эйкозапентаеновую, докозагексаеновую, докозапентаеновую и альфа-линоленовую кислоты (АЛК). Основными пищевыми источниками этих веществ являются морепродукты, в то время как АЛК содержится в растениях (орехах, семенах и листовых зеленых овощах).

Ученые пришли к выводу, что более высокие уровни жирных кислот омега-3, содержащихся в морепродуктах, связаны с сокращением риска хронических заболеваний почек и более медленным снижением их функции. Причем подобные эффекты достигались только при употреблении морепродуктов, растительная пища, богатая омега-3, не давала такой защиты. В процессе испытуемых разделили по уровню омега-3 жирных кислот в их организме. Группа с самыми высокими показателями имела на 13 процентов меньше вероятности обнаружить у себя хронические заболевания почек, по сравнению с участниками, у которых был самый низкий уровень соединения.

При этом специалисты подчеркивают, что различия в методологии научных работ могли повлиять на полученные результаты, поэтому они планируют провести дополнительные рандомизированные контролируемые исследования.

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Елена Апазиди
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