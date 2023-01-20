Гвинет Пэлтроу приготовила салат и разозлила поклонников и врачей

NYP: актрису Гвинет Пэлтроу жестко раскритиковали за рекламу «выводящих токсины» товаров

Актриса и сторонница ЗОЖ Гвинет Пэлтроу разозлила поклонников и врачей, приготовив «детокс-салат». Об этом сообщает New York Post со ссылкой на официальный аккаунт компании Пэлтроу.

Гвинет Пэлтроу в очередной раз жестко раскритиковали из-за заработка денег на рекламе неэффективных и вредных для здоровья товаров и услуг. На этот раз волну негодования вызвали публикации, в которых она готовила «детокс-салат», входящий в состав недельной программы «по очищению организма от токсинов». Купить курс предлагается на сайте компании актрисы. Актриса приготовила блюдо из салата романо, зеленого лука, авокадо, цуккини, спаржи и жаренного на гриле лосося с «очень простым дижонским соусом из лука и клена».

Посмотрите, как красиво все получилось и как много еды в тарелке. Салат богат питательными веществами. Вы бы никогда не узнали, что это блюдо для детокса Гвинет Пэлтроу актриса, сторонница ЗОЖ

В комментариях разразилась настоящая буря негодования. «Девочка, ты просто делаешь дерьмо, чтобы заработать денег. Печень — это то, что заботится об очищении организма от токсинов. Вся эта "очищающая" чепуха — просто еще один способ заработать деньги. Эта цыпочка ничего не понимает… Ваше тело устроено так, чтобы очищать себя от всех токсинов. Питайтесь правильно, занимайтесь спортом, высыпайтесь», — прокомментировала девушка, назвавшаяся медсестрой.

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Досталось 50-летней актрисе и за использование в салате искусственно выращенного лосося, и за нерациональное использование овощей, и за якобы немытые продукты. «Все шло хорошо, пока она не использовала выращенного на ферме лосося вместо дикого», «Почему ты ешь ядовитого искусственного лосося?», «Тот факт, что женщины платят за то, чтобы выслушать вашу чепуху, — это безумие. Выращенный на ферме лосось ужасен», «Пожалуйста, ребята, не убивайте вот так спаржу. Слишком много отходов, она отрезала больше половины, удаляя стебли», «А как насчет того, чтобы сначала помыть овощи?» — посыпались комментарии.

Но у Пэлтроу нашлись и защитники: «Это выглядит вкусно. Если она вам не нравится, если вы думаете, что она старая, если вы хотите критиковать ее выбор лосося, и ее способ резать овощи, перестаньте следить ней», — написали фанаты актрисы.

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Диетолог Маккензи Колдуэлл рассказала изданию, что в салате с лососем нет ничего плохого, и он выглядит как полноценное блюдо с крахмалистыми овощами. «Но приверженцы ЗОЖ на самом деле навязывают всем идеи "детокса", заставляя думать, что нужно что-то купить для избавления от того, чего не существует», — прокомментировала она.

Не доказано, что процедуры детоксикации на самом деле выводят токсины из организма. Но за эти мифы люди платят деньги. Кроме того, они наносят вред нашему здоровью, заставляя поверить, что мы можем переедать без каких-либо последствий Эдзард Эрнст врач

За последние годы Пэлтроу попадала в несколько скандалов из-за продажи неэффективных и даже вредных товаров и техник. Ее критиковали за продажу свечей, названных в честь ее влагалища, за пропаганду угрожающего здоровью вагинального распаривания и за продажу вагинальных нефритовых яиц, которые оказались вредными.

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