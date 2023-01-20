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06:23, 20 января 2023Мир

Пентагон запросил войска США в Южной Корее передать оборудование для Украины

Yonhap: Пентагон запросил войска США в Южной Корее предоставить оборудование для Украины

Фото: Jo Yong-Hak / Reuters

Министерство обороны США запросило командование контингент американских войск в Южной Корее (USFK) предоставить оборудование для передачи на Украину. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на представителя USFK Айзека Тейлора.

Он отметил, что Пентагон продолжает оказывать военную помощь Киеву из своих запасов. «Вооруженным силам США в Южной Корее было предложено поддержать эти усилия, предоставив часть своего оборудования», — пояснил Тейлор.

О каком именно вооружении идет речь не уточняется. При этом представитель USFK подчеркнул, что это не повлияет на деятельность военных в Южной Корее, в том числе на их способность выполнять обязательства по защите американского союзника.

Ранее Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине. В него вошли 59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 90 бронетранспортеров Stryker. Также из техники Украина получит 53 бронеавтомобиля с противоминной защитой MRAP, 350 высокомобильных многоцелевых колесных машин HMMWV (Humvee), 12 спецмашин для перевозки боеприпасов, 6 командно-штабных автомобилей и 22 тягача для буксировки вооружений. Общая сумма пакета военной помощи США Украине составила 2,5миллиарда долларов.

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Марина Совина
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