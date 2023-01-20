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16:16, 20 января 2023Мир

Немецкая разведка доложила о трехзначном числе потерь ВСУ под Артемовском

Spiegel: немецкая разведка доложила о трехзначном числе потерь ВСУ в боях за Артемовск

Фото: РИА Новости

Стало известно о потерях Вооруженных силах Украины (ВСУ) в боях под Артемовском, соответствующий доклад представила Федеральная разведывательная служба Германии на закрытом заседании. Об этом сообщает Spiegel.

Немецкая разведка доложила об огромных потерях Украины в живой силе. По ее данным, Киев теряет трехзначное число военных в день. Также отмечается, что потеря Артемовска повлечет серьезные последствия для всей линии обороны Украины.

Ранее сообщалось о стягивании тыловых войск ВСУ к Артемовску. Боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» отмечал, что у украинских подразделений не хватает сил на этом направлении.

До этого глава военной компании Евгений Пригожин предрек взятие под контроль Артемовска российской стороной. Он сделал соответствующее заявление после того, как российские войска заняли поселок Клещеевка.

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Виктория Кондратьева
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