Лукашенко показали прозрачный телевизор

Президенту Белоруссии Лукашенко показали отечественный телевизор с прозрачной матрицей

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко показали сделанный в республике телевизор с прозрачной матрицей. Об этом сообщает БЕЛТА.

Презентация прошла в рамках выставки «Беларусь интеллектуальная». Телевизор представил генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга "Горизонт"» Юрий Предко.

Предко назвал разработку устройством послезавтрашнего дня и намекнул на относительно скорое начало массового производства прозрачных телевизоров. Он отметил, что у широкого круга потребителей они появятся «в течение, может быть, десятка лет». Сейчас аппараты производятся под заказ.

Также глава «Горизонта» рассказал, что прозрачные телевизоры могут появиться в автомобилях премиум-класса — прозрачный экран будет использоваться в качестве перегородки между водителем и пассажиром. «Одновременно и прозрачное стекло-разделитель, и экран, с которого можно смотреть, например, новости», — резюмировал Предко.

Ранее сообщалось, что из кабинета Лукашенко по его распоряжению убрали компьютер известного западного бренда и установили технику отечественного производства: раньше на столе у белорусского лидера стояло устройство компании Apple, а теперь его место занимает Horizont.