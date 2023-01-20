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12:42, 20 января 2023Бывший СССР

Путин пожелал Назарбаеву выздоровления

Путин пожелал выздоровления экс-главе Казахстана Назарбаеву после операции на сердце

Фото: Ilya Pitalyov / Reuters

Президент России Владимир Путин желает экс-главе Казахстана Нурсултану Назарбаеву выздоровления после перенесенной им операции на сердце, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Безусловно, президент желает скорейшего выздоровления Нурсултану Абишевичу в связи с операцией, как мы узнали, которую он перенес. Мы тоже в Москве желаем ему скорейшего выздоровления», — сказал Песков.

Утром 20 января стало известно, что экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева госпитализировали в Национальный научный кардиохирургический центр в Астане. Ему провели операцию на сердце.

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