Путин пожелал Назарбаеву выздоровления

Путин пожелал выздоровления экс-главе Казахстана Назарбаеву после операции на сердце

Президент России Владимир Путин желает экс-главе Казахстана Нурсултану Назарбаеву выздоровления после перенесенной им операции на сердце, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Безусловно, президент желает скорейшего выздоровления Нурсултану Абишевичу в связи с операцией, как мы узнали, которую он перенес. Мы тоже в Москве желаем ему скорейшего выздоровления», — сказал Песков.

Утром 20 января стало известно, что экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева госпитализировали в Национальный научный кардиохирургический центр в Астане. Ему провели операцию на сердце.