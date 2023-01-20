Усиление влияния Сербии после обнаружения месторождения золота оценили

Политолог Кортунов: обнаружение месторождения золота может усилить позиции Сербии в ЕС

Обнаружение месторождения золота может усилить переговорные позиции Сербии с Европейским союзом, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Так в разговоре с «Лентой.ру» он оценил усиление политического влияния Белграда.

Вечером 20 января стало известно, что в Сербии в муниципалитете Жагубица было обнаружено большое месторождение золота. По словам главы министерства горнодобывающей промышленности и энергетики страны Дубравки Джедович, обнаружены значительные запасы, что в перспективе может иметь серьезное значение для экономики Сербии, в особенности для восточных частей страны.

Теоретически это может усилить переговорные позиции Сербии, в том числе и с Европейским союзом. Появятся центральные инвесторы, которые могут попытаться пролоббировать какие-то более благоприятные условия взаимодействия Белграда и Брюсселя Андрей Кортунов генеральный директор РСМД

«Хотя надо смотреть на детали: насколько извлекаемы запасы, какова рентабельность возможного производства и так далее. Здесь много факторов неопределенности, которые должны быть учтены», — объяснил Кортунов.

При этом политолог отметил, что на отношения Сербии и Косово обнаружение месторождения может повлиять лишь очень косвенно. Поскольку конфликт имеет свою собственную логику, свою динамику, добавил он.

«Теоретически можно предположить, что если сейчас начнется бурное экономическое развитие Сербии, то это снизит напряженность в регионе. Но я думаю, что до этого еще далеко — одно месторождение не обеспечит активный экономический подъем Сербии», — заключил собеседник «Ленты.ру».

18 января норвежская энергетическая компания Equinor объявила об открытии нового месторождения газа в Норвежском море, которое содержит от 2 до 11 миллиардов кубометров извлекаемого газа.

В январе 2022 года Сербия отказала британо-австралийской компании Rio Tinto в развитии проекта по добыче лития в стране. Поводом стали протесты экологических активистов.