Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:40, 20 января 2023Мир

Усиление влияния Сербии после обнаружения месторождения золота оценили

Политолог Кортунов: обнаружение месторождения золота может усилить позиции Сербии в ЕС

Фото: Georgiy Rozov / Globallookpress.com

Обнаружение месторождения золота может усилить переговорные позиции Сербии с Европейским союзом, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Так в разговоре с «Лентой.ру» он оценил усиление политического влияния Белграда.

Вечером 20 января стало известно, что в Сербии в муниципалитете Жагубица было обнаружено большое месторождение золота. По словам главы министерства горнодобывающей промышленности и энергетики страны Дубравки Джедович, обнаружены значительные запасы, что в перспективе может иметь серьезное значение для экономики Сербии, в особенности для восточных частей страны.

Теоретически это может усилить переговорные позиции Сербии, в том числе и с Европейским союзом. Появятся центральные инвесторы, которые могут попытаться пролоббировать какие-то более благоприятные условия взаимодействия Белграда и Брюсселя

Андрей Кортуновгенеральный директор РСМД

«Хотя надо смотреть на детали: насколько извлекаемы запасы, какова рентабельность возможного производства и так далее. Здесь много факторов неопределенности, которые должны быть учтены», — объяснил Кортунов.

При этом политолог отметил, что на отношения Сербии и Косово обнаружение месторождения может повлиять лишь очень косвенно. Поскольку конфликт имеет свою собственную логику, свою динамику, добавил он.

«Теоретически можно предположить, что если сейчас начнется бурное экономическое развитие Сербии, то это снизит напряженность в регионе. Но я думаю, что до этого еще далеко — одно месторождение не обеспечит активный экономический подъем Сербии», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Материалы по теме:
«Будто приехал к близким друзьям» Почему в Сербии несмотря ни на что любят россиян и как там провести отпуск?
«Будто приехал к близким друзьям»Почему в Сербии несмотря ни на что любят россиян и как там провести отпуск?
26 декабря 2022
«Это очень сильная любовь к России» Сербия не поддержала антироссийские санкции. Почему страна идет на конфликт с ЕС?
«Это очень сильная любовь к России»Сербия не поддержала антироссийские санкции. Почему страна идет на конфликт с ЕС?
9 декабря 2022

18 января норвежская энергетическая компания Equinor объявила об открытии нового месторождения газа в Норвежском море, которое содержит от 2 до 11 миллиардов кубометров извлекаемого газа.

В январе 2022 года Сербия отказала британо-австралийской компании Rio Tinto в развитии проекта по добыче лития в стране. Поводом стали протесты экологических активистов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алена Шевченко
Обсудить
Последние новости
Неопознанный летательный аппарат заметили в небе над Украиной
Президент Венгрии рассказала о письме с замечаниями Зеленскому
Прославившаяся в соцсетях стюардесса перечислила самые глупые вопросы пассажиров
Россиянин задушил мачеху-пенсионерку и спалил ее дом за частые скандалы
23-летняя чихуахуа стала старейшей в мире собакой
Уролог оценил влияние сидячего образа жизни на потенцию мужчин
В Краснодаре россиянка после кражи сдалась в полицию из-за угрызений совести
Впервые создан живой препарат против лекарственно устойчивых инфекций
Названы округа Москвы с самым дорогим жильем
Турция захотела стать посредником в достижении мира между Россией и Украиной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.