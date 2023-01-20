Забота о себе
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21:05, 20 января 2023Забота о себе

Стоматологи предупредили о повреждающих зубы и десны повседневных привычках

Стоматолог Цзянь предупредил, что привычка грызть ногти приводит к сколам зубной эмали

Фото: Cesar La Rosa / Unsplash

Некоторые повседневные привычки могут негативно сказаться на здоровье зубов и десен, в частности, стоит контролировать желание грызть ногти, так как это приводит к образованию сколов на зубной эмали, предупредили врачи-стоматологи Вэй Цзянь и Кристина Вильчински. Их слова передает издание The Sun.

Помимо отказа от привычки грызть ногти, Цзянь посоветовал перестать скрежетать зубами. По его словам, последствием бруксизма является целый комплекс стоматологических проблем, в том числе развитие повышенной чувствительности зубов и патологическое стирание эмали.

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Еще одна повреждающая зубы вредная привычка, которую упомянул врач, — частое использование зубочисток. Он призвал перестать ими пользоваться, чтобы избежать повреждения и воспаления десен, а также появления излишней чувствительности зубов.

В свою очередь, стоматолог Вильчински предложила отказаться от вина, газированных напитков и кофеина в пользу продуктов с высоким содержанием железа — это поспособствует уменьшению кислотной эрозии, приводящей к изменению цвета зубной эмали. «Сильно окрашенная пища разрушает эмаль и обнажает дентин, который от природы желтого цвета. Кислые и газированные напитки, которые мы так любим, могут вызвать эрозию эмали», — объяснила она.

Ранее стоматолог Рамила Аллахвердиева назвала способы справиться с неприятным запахом изо рта. По ее словам, галитоз может развиться из-за скопления налета. Чтобы избавиться от него, после чистки зубов необходимо пользоваться ирригатором.

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Наталья Обрядина
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