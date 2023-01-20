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11:34, 20 января 2023Забота о себе

Врач назвала способы справиться с неприятным запахом изо рта

Стоматолог Аллахвердиева посоветовала после чистки зубов пользоваться ирригатором

Фото: Shutterstock

После чистки зубов нужно пользоваться ирригатором для удаления мягкого налета, советует стоматолог-ортопед стоматологической клиники Queen Nella Рамила Аллахвердиева. Способы справиться с неприятным запахом изо рта врач назвала «Ленте.ру».

Аллахвердиева объяснила, что неприятный запах может появляться из-за скопления налета. Он может образовываться из-за заболевания пародонта или скапливается под некорректными зубными коронками или плохо отшлифованными пломбами, когда остаются нависающие участки материала. Все это приводит к воспалению тканей полости рта и появлению неприятного запаха.

Причин неприятного запаха изо рта может быть множество: от заболеваний желудочно-кишечного тракта до просто скопившегося зубного налета

Рамила Аллахвердиевастоматолог-ортопед

Еще одна причина неприятного запаха изо рта — зубной камень, приводящий к скоплению мягкого налета. По мнению собеседницы «Ленты.ру», чтобы от него избавиться, необходимо раз в полгода проходить профессиональную гигиену полости рта.

Чистить зубы самостоятельно тоже нужно правильно! Зубная щетка должна быть либо мягкая, либо средней жесткости. Эффективно вычищать налет можно только при выметающих движениях щеткой — от десны к краю зуба

Рамила Аллахвердиевастоматолог-ортопед
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По словам Аллахвердиевой, чистка только зубной щеткой не спасает от неприятного запаха. В промежутках между зубами образуется мягкий налет и скапливаются остатки пищи, которые начинают неприятно пахнуть уже спустя час. Щетинки зубной щетки в эти пространства не проникают, а зубная нить способна вычистить только крупные остатки пищи, но не мягкий налет. Поэтому после каждой чистки зубов желательно использовать ирригатор.

Причиной неприятного запаха изо рта также может быть налет на языке, поэтому после использования ирригатора важно вычищать поверхность языка. На обратной стороне многих щеток для этого есть скребок, пояснила врач. Также нелишним будет использование ополаскивателей для рта после каждой чистки зубов.

Если же, помимо неприятного запаха изо рта, человек ощущает дискомфорт в животе, ему следует обратиться к гастроэнтерологу, подвела итог стоматолог.

Ранее стоматолог Евгения Бойцова рассказала о вреде некоторых зубных щеток. Например, щетки с толстыми щетинками очищают зубы недостаточно.

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Вера Владзиевская
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