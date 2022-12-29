Стоматолог рассказала о вреде некоторых зубных щеток

Стоматолог Бойцова предупредила, что зубные щетки с толстыми щетинками не очищают зубы

Некачественные зубные щетки с толстыми щетинками не очищают зубы от налета, предупредила стоматолог, основательница клиники «Астевита» Евгения Бойцова. Она рассказала «Ленте.ру» о вреде некоторых зубных щеток и дала советы по выбору оптимального средства по уходу за полостью рта.

Сама по себе зубная щетка не наносит вреда, а помогает следить за гигиеной рта. Вред может нанести неправильно подобранная щетка и ее жесткость, небезопасная техника чистки зубов или слишком долгое использование одной зубной щетки, пояснила стоматолог.

Щетки чаще всего изготавливают из синтетических волокон, и у некачественных щетинки очень толстые. Они не проникают в труднодоступные места во рту и плохо справляются со своей главной функцией — не очищают зубы, оставляют зубной налет. Из-за этого развивается кариес, предупредила Бойцова.

Чаще всего стоматологи рекомендуют среднюю жесткость щетки, ведь жесткая щетка мало кому подходит. Пациентам с повышенной чувствительностью зубов, с тонкой эмалью, пародонтитом и другими поражениями твердой ткани лучше всего подойдет мягкая щетка Евгения Бойцова стоматолог

Техника чистки зубов также может нанести вред зубам и деснам, продолжила собеседница «Ленты.ру». Если прилагать слишком большие усилия при чистке зубов, то щеткой можно травмировать десны, слизистую полости рта и даже зубы. Это в свою очередь может привести к кровоточивости десен и истончению эмали.

Тип зубной щетки также играет большую роль. Электрические зубные щетки разработали для людей с проблемами с опорно-двигательным аппаратом, механическое движение щетки заменяло естественное движение рук при чистке зубов. И сейчас такие зубные щетки распространены по всему миру и упрощают жизнь многих людей. Но стоматологи не рекомендуют использовать электрическую щетку пациентам с повышенной чувствительностью зубов.

«Механические движения вкупе с естественными движениями руки могут оказать сильное давление как на мягкие ткани полости рта, так и на зубную эмаль, — пояснила Бойцова. — Но некоторые бренды выпускают электрощетки со страховочным механизмом. Когда прибор фиксирует чрезмерное давление, то подает звуковой сигнал».

Среди специалистов есть разные мнения об эффективности ультразвуковых щеток. Некоторые считают, что такая щетка может разрушать виниры и даже способна спровоцировать откол зуба или пломбы. Но это может произойти, только с некачественными винирами и при плохо выполненном пломбировании, успокоила стоматолог.

Ультразвуковая щетка — наиболее эффективный инструмент для поддержания гигиены рта

Любую щетку нужно менять раз в три месяца. И лучше всего ее подбирать со стоматологом, подвела итог Бойцова.

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