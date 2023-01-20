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22:10, 20 января 2023Забота о себе

Врач объяснил причину уменьшения размера пениса зимой

Уролог Кайес: зимой размер пениса уменьшается из-за снижения притока крови к конечностям

Фото: Shutterstock

При минусовых температурах половой член значительно уменьшается в размере из-за снижения притока крови к конечностям. Причину этого изданию Daily Mail объяснил врач-уролог Оливер Кайес.

По словам Кайеса, пенис действительно может «сжаться» в размерах зимой. Это естественная физиологическая реакция организма мужчины на холод. При минусовых температурах тело стремится сохранить энергию и защитить внутренние органы, вследствие чего снижается приток крови к конечностям, включая половой член и яички. Из-за этого и происходит уменьшение их размеров. Этим также объясняется склонность конечностей к обморожению, добавил уролог.

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Кайес отметил, что данное явление врачи называют между собой «зимний пенис», и ему подвержено большинство мужчин. Однако изменения носят кратковременный характер и не наносят никакого непоправимого ущерба здоровью. После того как мужчина окажется в теплом помещении и согреется, его гениталии вернутся к первоначальному размеру.

Ранее сообщалось, что мемуары принца Гарри, в которых он рассказал историю о спасении своего обмороженного пениса, вернули популярность косметическому бренду Elizabeth Arden. Герцог Сассекский в своей книге Spare («Запасной») признался, что за месяц до свадьбы брата участвовал в походе к Северному полюсу, где и отморозил щеки, нос и половые органы.

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Наталья Обрядина
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