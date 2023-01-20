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13:37, 20 января 2023Мир

В Чехии объяснили срочное наращивание оружия в ЕС

Министр Чехии по европейским вопросам заявил о срочном наращивании оружия в ЕС для Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Европейский союз (ЕС) вынужден срочно наращивать производство оружия для поставок Украине. Об этом заявил министр по европейским вопросам Чехии Микулаш Бек на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, его слова приводит ТАСС.

«Мы, к сожалению, полностью опустошили свои запасы советских вооружений. Я ожидаю сегодня широкого соглашения о поставках Украине новых вооружений в Рамштайне (на встрече контактной группы под председательством США по предоставлению военной помощи Украине — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он.

По его мнению, военная поддержка для Киева и вооружение ЕС являются единственным «путем вперед».

Ранее пресс-секретарь президента России предостерег от поставки тяжелых танков Украине. По его словам, такой шаг приведет к негативным последствиям прежде всего для украинского народа.

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Виктория Кондратьева
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