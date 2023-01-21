Американские ученые смоделировали ядерный удар России по США

FT: Принстонский университет смоделировал запуск 300 ядерных российских ракет по США

В Вашингтоне состоялась Международная конференции по ядерной политике, в которой поучаствовали эксперты по национальной безопасности. На ней провели эксперимент, в рамках которого смоделировали ядерный удар России по США, пишет Financial Times.

Эксперимент разработали ученые из Принстонского университета Мориц Кютт и Шэрон Вайнер, которые с его помощью хотели изучить реакции людей и возможность их предугадать. Однако позже они установили, что принятие подобных важных решений в стрессовой ситуации является агонией для человека.

Редактор FT Джон Торнхилл (John Thornhill) рассказал, что в рамках эксперимента участники конференции могли представить себя президентом США, которому необходимо ответить на запуск 300 ядерных российских ракет в сторону страны. Журналист предположил, что действия Москвы являются превентивными, а ее конечной целью служит уничтожение всех американских шахт США с межконтинентальными баллистическими ракетами наземного базирования.

Торнхилл подчеркнул, что противоракетная оборона США не способна уничтожить все ракеты. По его мнению, в результате подобной атаки могут погибнуть почти два миллиона человек.

«У меня есть 15 минут, чтобы ответить. Часы тикают, и мне предлагают три варианта действий. Все они предусматривают нанесение ответных ударов по России. По расчетам, там погибнет от пяти до 45 миллионов человек. Что мне делать?» — описал эксперимент журналист.