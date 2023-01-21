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00:33, 21 января 2023Мир

Россия выразила соболезнования в связи со смертью главы МИД Габона

Посольство России в Габоне выразило соболезнования в связи со смертью главы МИД Адамо
Микаэль Муса Адамо

Микаэль Муса Адамо. фото: Shannon Stapleton / Reuters

Посольство России в Габоне выразило местному правительству соболезнования в связи со смертью главы МИД страны Микаэля Адамо. Об этом сообщает ТАСС.

«Выражаем самые глубокие соболезнования правительству Габонской Республики, родным и близким Микаэля Адамо», — цитирует агентство сообщение посольства в соцсетях.

В ведомстве подчеркнули, что Адамо был последовательным сторонником укрепления всестороннего партнерства с Россией.

Министр иностранных дел Габона Микаэль Муса Адамо умер 20 января от сердечного приступа во время заседания совета министров. Главу МИД доставили в больницу в столице Либревиль, однако медикам не удалось ему помочь.

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Юлия Мискевич
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