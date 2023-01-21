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08:00, 21 января 2023Россия

Жена Виктора Бута рассказала о трудностях адаптации мужа к жизни после тюрьмы

Жена Виктора Бута Алла: мужу пока сложно дается длительное общение с людьми

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Жена Виктора Бута Алла в беседе с «Лентой.ру» рассказал о трудностях, с которыми муж столкнулся после освобождения из американской тюрьмы и возращения в Россию. Она отметила, что Виктор устает после длительного общения с людьми в связи с изоляцией, которая составила почти 15 лет.

«Виктор сильно устает, потому что его окружает огромное количество людей, встреч, общения. Если учитывать, что 15 лет он был практически в изоляции и ни с кем не общался, то это самый сложный момент не с точки зрения общения, а с точки зрения психологической усталости», — объяснила она.

Алла Бут сообщила, что разница в часовых поясах между Россией и США тоже отложила отпечаток на состоянии Виктора Бута. «Он очень сильно устает к вечеру, потому что встает в 6 утра по привычке, если учитывать, что 15 лет разница во времени была 8 часов. Рабочий день у него начинается достаточно рано», — добавила она.

При этом, несмотря на усталость, час-полтора с утра Виктор Бут уделяет практикам — это упражнения йоги и медитация, поведала жена осужденного в США россиянина. «Это то, что ему и сейчас помогает держаться и дает силы на целый день. Подобный, но уже успокоительный комплекс и растяжку Виктор делает и вечером, чтобы организм готовился ко сну», — сообщила Алла.

Также супруга Виктора поделилась, что у освобожденного из американской тюрьмы россиянина почти не было проблем с современной техникой. «Он быстро все освоил. Так что теперь у нас с гаджетами все хорошо», — сказала она.

Планы

Сейчас Виктор проходит дообследование: необходимо проверять зрение и посетить кабинет стоматолога, рассказала супруга Бута.

Планы прийти в себя, адаптироваться к новой жизни. Понятно, что за столько времени все изменилось. Самое важное — найти баланс, и дальше уже будет все понятно. Всему свое время

Алла Бутжена Виктора Бута

«Много было горя, боли, усталости, апатии, депрессии. Слава Богу, мы это прошли, и все осталось позади. Сейчас у нас радость. Надо научиться быть счастливим по-новому, потому что мы были почти на войне в какой-то степени. Мы привыкли бороться и находиться в напряжении и ожидании. Сейчас уже все в порядке, и нужно мир воспринимать исключительно с позитивной точки зрения», — убеждена Алла.

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Виктор Бут провел в тюрьме более 14 лет. Он был осужден в США за поддержку террора и попытку незаконной торговли оружием. В 2008 году его арестовали в Таиланде по запросу властей США. В 2012 году россиянина приговорили к 25 годам лишения свободы. Свою вину Бут не признал.

8 декабря Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая была осуждена в России за контрабанду наркотиков. Предварительно обоих осужденных помиловали.

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Алена Шевченко
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