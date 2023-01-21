Японский сад проверят на жестокое обращение с детьми из-за боди-арта на Хеллоуин

Мэр японского города извинился перед семьями детей, напуганных хеллоуинскими образами

Мэр японского города Нумадзу Сюнъити Ерисигэ извинился перед семьями воспитанников, напуганных хеллоуинскими образами во время праздника в детском саду. О том, что сад проверят на жестокое обращение с детьми из-за боди-арта на Хеллоуин, сообщает газета Asahi.

Жалоба в администрацию города Нумадзу японской префектуры Сидзуока поступила после того, как детей испугали нарисованные на их лицах рожицы. Некоторые дети расплакались, а другие воспитатели сняли происходившее на телефоны и позже выложили в чат детского сада.

Некоторые сотрудники сада нашли эти действия некорректными и подали жалобу в мэрию. Сейчас производится проверка детского сада на предмет плохого обращения с детьми.

По словам Ерисигэ, с образовательным учреждением проведут консультацию, чтобы такие ситуации не повторялись. Рекомендации по допустимым занятиям с детьми будут выпущены отдельно в виде методического пособия. Кроме Ерисигэ, извинения принесло и руководство сада, заверив, что действия воспитателей были продиктованы исключительно любовью к детям.

Ранее сообщалось о россиянине, который несколько месяцев избивал собственных детей и устраивал им скандалы. Его признали виновным в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и жестоком обращении с детьми и назначили наказание в виде 180 часов обязательных работ.