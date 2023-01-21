В МИД сообщили о недоумении еврейских организаций от слов ЕЕК о Лаврове

МИД принял много обращений еврейских организаций с недоумением от слов ЕЕК о Лаврове

Министерство иностранных дел России приняло много обращений от различных еврейских организаций с недоумением от заявлений Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) в отношении главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Также отмечаем, что в МИД России уже поступило огромное количество обращений граждан и неправительственных еврейских организаций, включая официальное заявление Восточного еврейского конгресса, с недоумением по поводу призывов председателя ЕЕК Ариэля Музыканта, не уполномоченного делать официальные комментарии от лица всех евреев европейских государств, к С. В. Лаврову принести извинения», — говорится в сообщении.

19 января ЕЕК потребовал от Лаврова принести извинения за сравнение политики США в отношении России с попытками Адольфа Гитлера решить еврейский вопрос. По словам Музиканта, слова министра искажают представление о Холокосте.

Во время пресс-конференции 18 января глава российского внешнеполитического ведомства сравнил работу США по созданию коалиции для противостояния России с действиями Наполеона и Гитлера. «Как Наполеон мобилизовал Европу против России, как Гитлер, США тоже сформировали коалицию из членов ЕС и НАТО», — сказал министр.