Twitter потерял 80 процентов сотрудников после покупки компании Маском

CNBC: Twitter потерял 80 процентов сотрудников после покупки компании Илоном Маском

Twitter потерял 80 процентов сотрудников после покупки компании американским предпринимателем Илоном Маском. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на внутреннюю документацию.

До прихода миллиардера в Twitter работало 7,5 тысяч человек. В настоящее время в компании осталось порядка 1,3 тысячи человек. Еще 1,4 тысячи сотрудников числятся в штате компании и получают зарплату, но при этом не работают.

Отмечается, что предприниматель разрешил привлечь в помощь сотрудникам Twitter 130 специалистов из других своих компаний, включая Tesla, SpaceX, The Boring Co.

По данным CNBC, в Twitter осталось менее 550 инженеров. Также отмечается, что «команда доверия и безопасности» была сокращена до 20 сотрудников.

Маск закрыл сделку по покупке Twitter в конце октября. Предприниматель лично возглавил соцсеть и распустил совет директоров компании. Он также решил уволить около половины сотрудников компании. Кроме того, миллиардер планирует отказаться от пожизненной блокировки аккаунтов и сделать некоторые функции Twitter, в том числе верификацию, платными.