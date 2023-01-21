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05:03, 21 января 2023Экономика

Twitter потерял 80 процентов сотрудников после покупки компании Маском

CNBC: Twitter потерял 80 процентов сотрудников после покупки компании Илоном Маском
Илон Маск

Илон Маск. Фото: NTB / Reuters

Twitter потерял 80 процентов сотрудников после покупки компании американским предпринимателем Илоном Маском. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на внутреннюю документацию.

До прихода миллиардера в Twitter работало 7,5 тысяч человек. В настоящее время в компании осталось порядка 1,3 тысячи человек. Еще 1,4 тысячи сотрудников числятся в штате компании и получают зарплату, но при этом не работают.

Отмечается, что предприниматель разрешил привлечь в помощь сотрудникам Twitter 130 специалистов из других своих компаний, включая Tesla, SpaceX, The Boring Co.

По данным CNBC, в Twitter осталось менее 550 инженеров. Также отмечается, что «команда доверия и безопасности» была сокращена до 20 сотрудников.

Маск закрыл сделку по покупке Twitter в конце октября. Предприниматель лично возглавил соцсеть и распустил совет директоров компании. Он также решил уволить около половины сотрудников компании. Кроме того, миллиардер планирует отказаться от пожизненной блокировки аккаунтов и сделать некоторые функции Twitter, в том числе верификацию, платными.

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Марина Совина
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