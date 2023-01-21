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00:19, 21 января 2023Мир

В Буркина-Фасо освободили похищенных женщин и детей

RTB: в Буркина-Фасо освободили похищенных боевиками неделю назад 60 женщин и детей

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

60 шесть женщин и детей, похищенных боевиками на севере Буркина-Фасо на прошлой неделе, были освобождены. Об этом сообщает телеканал RTB.

По информации вещателя, правоохранительные органы организовали спасательную операцию и обнаружили 27 взрослых женщин и 39 младенцев в соседней провинции.

«Они обрели свободу после восьми долгих дней в руках похитителей», — подчеркнул ведущий RTB.

Боевики из террористических группировок похитили около 60 местных жительниц в Буркина-Фасо 12 и 13 января. Отмечается, что террористы совершили в окрестностях города два нападения на группы женщин, собиравших в лесистой местности ягоды.

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Юлия Мискевич
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