Рогозин прокомментировал дело против Калиновского фразой «все знали»

Дмитрий Рогозин заявил, что прошлое руководство «Роскосмоса» знало о коррупции

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о том, что прошлое руководство российской госкорпорации, управляющей космической отраслью, знало о коррупционных схемах бывшего генерального директора Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева Александра Калиновского. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В своем посте нынешний руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» решил прокомментировать информацию, появившуюся в газете «Коммерсантъ», о объявлении Калиновского в международный розыск. Рогозин отметил, что, по данным издания, Калиновский якобы вводил руководство «Роскосмоса» в заблуждение. Однако экс-глава «Роскосмоса» выразил уверенность, что данные манипуляции были известны правлению госкорпорации.

«Да ладно. Уверен, все, кто курировали в головном офисе "Роскосмоса" деятельность Центра Хруничева и его закупки, все знали», — написал Рогозин.

Он добавил, что чтобы вырезать «раковую опухоль коррупции», расследование о хищениях нельзя прекращать на Калиновском. Рогозин также рассказал, что уволил Калиновского на следующий день после назначения в «Роскосмос». Таким образом, он опровергнул неподтвержденные данные о том, что якобы работал с ним в госкорпорации.

Ранее Cавеловский суд Москвы заочно арестовал на два месяца экс-главу Центра Хруничева по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Сообщалось, что Калиновский с 2014 по 2017 год мог похитить почти 400 миллионов рублей во время реализации контрактов о поставке режущих инструментов для предприятия из структуры «Роскосмоса». Известно, что подозреваемый улетел на Кипр.