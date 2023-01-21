В клубе РПЛ назвали последствия отказа болгарской команды от матча с россиянами

Президент «Урала» заявил, что «Левски» заплатит неустойку за срыв товарищеского матча

Президент «Урала» Григорий Иванов назвал последствия отказа болгарского «Левски» от товарищеского матча с российской командой. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, болгарам, скорее всего, придется платить неустойку за срыв игры. «У нас с ними был подписан контракт. Теперь они, скорее всего, — я не знаю, как это будет выглядеть, — заплатят штрафные санкции. В контракте есть пункт», — заявил Иванов.

Об отказе «Левски» играть с «Уралом» стало известно 20 января. Болгарский клуб также не стал проводить игру с другой командой Российской премьер-лиги — московским «Спартаком».

28 февраля прошлого года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.