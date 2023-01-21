Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
Сегодня
14:30 (Мск)
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ливерпуль
Сегодня
15:30 (Мск)
Челси
Англия - Премьер-лига|21-й тур
Райо Вальекано
Сегодня
16:00 (Мск)
Реал Сосьедад
Испания - Примера|18-й тур
Торпедо
Сегодня
17:00 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
17:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Саутгемптон
Сегодня
18:00 (Мск)
Астон Вилла
Англия - Премьер-лига|21-й тур
Салернитана
Сегодня
20:00 (Мск)
Наполи
Италия - Серия А|19-й тур
12:55, 21 января 2023Спорт

В клубе РПЛ назвали последствия отказа болгарской команды от матча с россиянами

Президент «Урала» заявил, что «Левски» заплатит неустойку за срыв товарищеского матча

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Президент «Урала» Григорий Иванов назвал последствия отказа болгарского «Левски» от товарищеского матча с российской командой. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, болгарам, скорее всего, придется платить неустойку за срыв игры. «У нас с ними был подписан контракт. Теперь они, скорее всего, — я не знаю, как это будет выглядеть, — заплатят штрафные санкции. В контракте есть пункт», — заявил Иванов.

Об отказе «Левски» играть с «Уралом» стало известно 20 января. Болгарский клуб также не стал проводить игру с другой командой Российской премьер-лиги — московским «Спартаком».

28 февраля прошлого года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Медведев назвал конфликт с украинскими нацистами новой Отечественной войной
Основатель ЧВК «Вагнер» написал письмо в Белый дом
В клубе РПЛ назвали последствия отказа болгарской команды от матча с россиянами
Илон Маск вооружил свою охрану до зубов из-за риска похищения
Россия предупредила Францию о последствиях за притеснения российской прессы
Летевший из Перми на Гоа самолет приземлился в Узбекистане из-за угрозы взрыва
Психолог рассказала о полезной для здоровья технике объятий
Анастасия Волочкова сделала важное заявление о своей свадьбе
Названы самые подорожавшие товары в России
Европейский клуб назвал причину отказа от матчей с россиянами на сборах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.