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16:17, 21 января 2023Спорт

Последняя россиянка в женском одиночном разряде вылетела с Australian Open

Екатерина Александрова последней из россиянок в женском одиночном разряде вылетела с AO

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Екатерина Александрова стала последней россиянкой, вылетевшей с Australian Open-2023 в женском одиночном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В третьем круге спортсменка проиграла представительнице Польши Магде Линетт. Встреча прошла в субботу, 21 января, и завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу соперницы россиянки.

Соперницы провели на корте 1 час 17 минут. Победительница сделала пять эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.

В женском одиночном разряде больше не осталось россиянок. Две представительницы страны Анастасия Павлюченкова и Анна Калинская продолжают борьбу в парном турнире. У мужчин-одиночников Россию в 1/8 финала турнира в Австралии представят Андрей Рублев и Карен Хачанов.

Алексей Гусев
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