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13:27, 22 января 2023Россия

Российская артиллерия уничтожила украинскую ремонтную базу в Херсоне

Артиллеристы России уничтожили ремонтную базу украинских военных в промзоне Херсона

Фото: Shutterstock

Российские артиллеристы уничтожили ремонтную базу украинских военных в промзоне Херсона, рассказал представитель экстренных служб региона. Его слова приводит РИА Новости.

Кроме того, в результате артиллерийского удара были уничтожены семь единиц бронированной техники, еще пять были выведены из строя. Восемь служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) были ликвидированы, еще 15 — ранены.

Ранее российские силовики обнаружили крупный схрон боеприпасов и оружия в частном доме в Энергодаре Запорожской области. Тайник находился в оборудованном в гараже подвале на частной территории, где раньше проживал местный казачий генерал.

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Варвара Кошечкина
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