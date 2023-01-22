Российская артиллерия уничтожила украинскую ремонтную базу в Херсоне

Артиллеристы России уничтожили ремонтную базу украинских военных в промзоне Херсона

Российские артиллеристы уничтожили ремонтную базу украинских военных в промзоне Херсона, рассказал представитель экстренных служб региона. Его слова приводит РИА Новости.

Кроме того, в результате артиллерийского удара были уничтожены семь единиц бронированной техники, еще пять были выведены из строя. Восемь служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) были ликвидированы, еще 15 — ранены.

Ранее российские силовики обнаружили крупный схрон боеприпасов и оружия в частном доме в Энергодаре Запорожской области. Тайник находился в оборудованном в гараже подвале на частной территории, где раньше проживал местный казачий генерал.