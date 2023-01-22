Великобритания получила корабль для защиты подводных трубопроводов

Флоту Великобритании передали корабль для защиты подводных кабелей и трубопроводов

Королевскому вспомогательному флоту Великобритании был передан сторожевой корабль для наблюдения под водой и защиты подводных кабелей и трубопроводов. Об этом сообщает портал Defense News.

Уточняется, что судно флота, обеспечивающего поддержку британских Военно-морских сил (ВМС), приступит к операциям летом. Ранее корабль обслуживал нефтедобывающие платформы, после чего прошел модернизацию на верфях в Беркенхеде.

Отмечается также, что власти Соединенного Королевства намерены ввести в строй еще один подобный корабль, с которого будут запускать автономные аппараты для наблюдения и ведения боевых действий под водой. В настоящий момент точная информация о разведывательных возможностях этого судна отсутствует.

Ранее сообщалось, что ВМС Великобритании получат первую безэкипажную подводную лодку. Ее планируют передать британскому флоту через два года.