Mirror: в британской армии возник острый дефицит кадров из-за увольнения 16 тысяч военных

В британской армии возникла острая нехватка четырех тысяч военнослужащих. Это произошло на фоне увольнения 16 тысяч военных, что стало рекордом за последние шесть лет. Об этом сообщает издание The Mirror.

«В прошлом году [из британской армии] уволились более 16 тысяч человек — это шестилетний максимум. И вступили [в ряды британской армии] всего 12 тысяч человек, что на 5 тысяч меньше, чем в 2021 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что массовым увольнениям военнослужащих предшествовали жалобы на низкую оплату труда и качество служебного жилья. При этом, обращает внимание издание, Министерство обороны страны потратило более 70 миллионов фунтов стерлингов на вербовочные кампании в период с 2019-го по 2021 год.

Согласно данным Минобороны Британии, за последние восемь месяцев были зафиксированы тысячи жалоб от военнослужащих на сырость и плесень в местах проживания. Так, один британский военнослужащий с 12-летним стажем, проживающий в служебной квартире в Олдершоте, графство Хантс, объяснил в беседе с изданием, что увольняется из-за желания сохранить семью. По его словам, котел в служебном жилье не работает должным образом уже несколько недель.

«У нас плесень, сырость, потолки текут. Мои дети страдают. Моя жена сказала, что либо я уйду из армии, либо она уйдет от меня. Я не виню ее», — цитирует The Mirror британского солдата.

Ранее сообщалось, что британцы массово отказываются идти в армию из-за ситуации, сложившейся на Украине. По данным Daily Mail, число новобранцев в британской армии с сентября 2021-го по сентябрь 2022 года составило 29,8 процента или 5090 человек.