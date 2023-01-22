Более трех тысяч граждан Молдавии оказались под угрозой депортации из Германии

Ziarul de Garda: 3,2 тысячи молдаван оказались под угрозой депортации из ФРГ

Более трех тысяч граждан Молдавии должны добровольно покинуть Германию, иначе им грозит депортация. О людях, которые оказались под угрозой депортации, пишет молдавская газета Ziarul de Garda.

По данным издания, массовая миграция молдаван в ФРГ началась в пандемию коронавируса. За последние несколько лет более 10 тысяч граждан Молдавии обратились к властям Германии за защитой. В настоящее время 729 молдаван ожидают получение статуса беженца в Германии.

«Порядка 3,2 тысячи молдаван, в основном семьи с детьми, теперь должны выехать из Германии добровольно, в противном случае им грозит депортация», — сообщается в газете.

Ранее в ООН назвали число прибывших в Европу украинских беженцев. Европейские страны приняли 7 977 980 беженцев.