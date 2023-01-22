Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:47, 22 января 2023Мир

Дочь Пелоси рассказала о контакте матери с экзорцистами

NYT: экс-спикер Пелоси вызывала экзорцистов для обряда после атаки на ее мужа

Фото: Chris Kleponis / Globallookpress.com

Экс-спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси приглашала священников для проведения обряда экзорцизма в своем доме. Об этом дочь политика Александра рассказала изданию New York Times.

К этим мерам Пелосила решила прибегнуть после нападения на ее супруга Пола Пелоси. Служители церкви были приглашены в День благодарения.

Александра считает, что инцидент с нападением «лег тяжелым грузом» на ее мать. «Я думаю, что она чувствовала вину. Думаю, что это сломало ее», — отметила собеседница издания.

28 октября на дом Нэнси Пелоси было совершено нападение. Муж экс-спикера палаты представителей получил травмы головы и позднее перенес операцию. Стало известно, что нападавший Дэвид Депейп также планировал атаку на сына американского президента Джо Байдена Хантера. Об этом заявила представитель полиции Сан-Франциско сержант Карла Херли, которая допрашивала мужчину.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Партия Шольца решила пересмотреть свою политику по отношению к России
Париж и Берлин договорились о совместных учениях в Литве и Румынии
Франция и Германия договорились об ответе США на закон о снижении инфляции
Москвичка перевела более 120 тысяч рублей лже-военному
В конгрессе США предложили уйти от привязки госдолга к доллару
Дочь Пелоси рассказала о контакте матери с экзорцистами
Франция и Германия будут работать сообща над общими механизмами закупок газа
В Госдуме порассуждали о будущем Арестовича после слов о поражении Украины
Лукашенко поручил разобраться с ситуацией вокруг Wildberries
Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.