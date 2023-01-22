Дочь Пелоси рассказала о контакте матери с экзорцистами

NYT: экс-спикер Пелоси вызывала экзорцистов для обряда после атаки на ее мужа

Экс-спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси приглашала священников для проведения обряда экзорцизма в своем доме. Об этом дочь политика Александра рассказала изданию New York Times.

К этим мерам Пелосила решила прибегнуть после нападения на ее супруга Пола Пелоси. Служители церкви были приглашены в День благодарения.

Александра считает, что инцидент с нападением «лег тяжелым грузом» на ее мать. «Я думаю, что она чувствовала вину. Думаю, что это сломало ее», — отметила собеседница издания.

28 октября на дом Нэнси Пелоси было совершено нападение. Муж экс-спикера палаты представителей получил травмы головы и позднее перенес операцию. Стало известно, что нападавший Дэвид Депейп также планировал атаку на сына американского президента Джо Байдена Хантера. Об этом заявила представитель полиции Сан-Франциско сержант Карла Херли, которая допрашивала мужчину.