DM: сотрудница иностранного легиона Украины Файк заявила о наличии компромата на ВСУ

Директор по связям с общественностью Иностранного легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявила о наличии данных, обнародование которых способно развалить ВСУ. Об этом сообщает Daily Mail.

На записи, которая стала доступна британской газете, 30-летняя уроженка Венгрии Эмеше Файк рассказала, что может опубликовать информацию о коррупции в украинской армии и отношении к иностранным наемникам. По мнению сотрудницы легиона, эти сведения нанесут непоправимый ущерб ВСУ.

Газета назвала угрозы Файк катастрофическими с точки зрения геополитики, поскольку последствия обнародования данных могут стать большой победой для России.

Женщину не раз пытались освободить от службы в легионе, но она сохраняла должность с помощью угроз и шантажа.

Ранее Файк обвиняли в краже лекарств для военных на сумму 2,5 миллиона долларов и пожертвований. В свою очередь, Файк заявила, что не знала о существовании партии лекарств, однако ответственный за их доставку в Киев сотрудник утверждает, что она присутствовала при их прибытии на склад.