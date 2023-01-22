Жители Турции ответили на сожжение Корана поджогом шведского флага

T24: жители Турции сожгли шведский флаг у посольства страны в Стамбуле

Жители Турции ответили на сожжение Корана демонстративным поджогом флага Швеции у консульства страны в Стамбуле. Об этом пишет T24.

Акция протеста прошла после того, как ультраправый датский политик, адвокат и лидер антиисламской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан прилюдно сжег экземпляр Корана перед посольством Турции в Стокгольме. При этом подчеркивается, что политик получил разрешение на проведение акции.

Узнав о поступке Палудана, МИД Турции осудил подобный провокационный акт и назвал его преступлением на почве ненависти. В ведомстве отметили, что такое отношение Швеции неприемлемо.

Как сообщает T24, после сожжения флага протестующие молились, читая Коран.

Ранее Турция отменила визит главы Минобороны Швеции Пола Йонсона. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в визите Йонсона больше нет смысла.