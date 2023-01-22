Франция и Германия заявили о намерении и дальше поддерживать Украину

Макрон и Шольц продолжат оказывать Украине необходимую поддержку

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц договорились и дальше поддерживать Украину. О своих намерениях они заявили во время встречи в Париже, пишет Le Figaro.

«Мы будем продолжать оказывать Украине всю необходимую поддержку до тех пор, пока она будет в этом нуждаться», — отметил канцлер ФРГ. Он добавил, что стороны будут действовать сообща, чтобы защитить европейский проект мира.

Президент Франции присоединился к словам канцлера и заверил, что страны не планируют уклоняться от своих обязанностей и будут оказывать Украине непоколебимую поддержку.

Ранее французский политик и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо на своей странице в Twitter раскритиковал обращение президента Украины Владимира Зеленского к Парижу с просьбой как можно скорее предоставить Киеву танки Leclerc, назвав это «позорным маскарадом». «Зеленский заявляет Франции, что ему нужны танки Leclerc и добавляет: "Вы должны ускориться!" Мы его лакеи, правильно? Он нам скоро свистеть начнет? Пусть этот позорный маскарад прекратится!» — заявил он.