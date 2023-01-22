Названы сроки восстановления после гриппа

Терапевт Рябков: восстановление организма после гриппа может занять более трех месяцев

Заведующий терапевтического отделения онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков в беседе с Ura.ru назвал сроки восстановления организма после гриппа. По его словам, данный процесс может продолжаться более трех месяцев.

«При легкой форме течения гриппа организм восстанавливается примерно в течение 7-10 дней. При средней тяжести — от 10 до 14 дней, иногда срок доходит до 21 дня», — заявил специалист.

Он отметил, что в том случае, если человек болеет тяжелой формой гриппа, восстановление организма может занять более трех месяцев. Рябков пояснил, что это зависит от состояния иммунитета, а также от наличия у больного хронических заболеваний.

Врач добавил, что самыми опасными осложнениями болезни являются вирусная пневмония, вирусный менингит, обострение ишемической болезни сердца, бронхиальной астмы, а также хронического бронхита. Кроме того, из-за гриппа может развиться отит или синусит, заключил он.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что при гриппе и ОРВИ полезно есть чеснок, креветки и чернику. При болезни она порекомендовала россиянам пить больше жидкости, включая чай и негорячие отвары из шиповника, есть продукты, богатые витаминами A (молочные изделия, желток яйца, сливочное масло), C (болгарский перец, черная смородина и облепиха) и D, которого много в морепродуктах и печени трески, а также нежирные бульоны.