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14:51, 22 января 2023Из жизни

Женщина заключила необычный договор со смертельно больным мужем и застрелила его

Во Флориде женщина застрелила смертельно больного мужа в больничной палате

Фото: Shutterstock

В американском городе Дейтона-Бич, штат Флорида, женщина пообещала смертельно больному мужу застрелить его, а затем покончить с собой. О том, как американка заключила необычный договор с супругом и не смогла выполнить его условия, пишет NBC News.

Инцидент произошел 21 января, когда женщина пришла в больничную палату мужа и застрелила его. Сотрудники больницы вызвали на место происшествия полицию. Правоохранители смогли убедить стрелявшую опустить оружие и заключили ее под стражу.

По словам начальника полиции Дейтона-Бич Джакари Янга, женщина рассказала, что из-за проблем со здоровьем у ее мужа у них состоялся разговор около трех недель назад. В ходе беседы они решили, что если состояние мужчины продолжит ухудшаться, то он хочет, чтобы жена его убила. «Изначально, я думаю, планировалось убийство и самоубийство. То есть она убила его, а затем собиралась направить оружие на себя, но решила, что не сможет сделать это», — пояснил Янг.

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По данным полиции, никто из пациентов и сотрудников больницы не пострадал, хотя больных на искусственной вентиляции легких эвакуировать не удалось.

Ранее жительница США оказалась за решеткой после того, как застрелила мужа через четыре дня после свадьбы. По утверждению родственников погибшего, женщина часто избивала его.

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Алиса Дмитриева
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