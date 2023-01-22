Великобритания начала убеждать союзников по НАТО поставить Украине Leopard 2

Великобритания пытается убедить союзников по НАТО поставить Украине танки Leopard 2

Великобритания обсуждает с союзниками по НАТО поставки на Украину танков Leopard 2 и другой современной боевой техники, заявил глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли в интервью Sky News.

«Мы хотим быть уверенными в том, что украинцы восторжествуют и это произойдет в скором времени, поскольку это наилучший способ сохранить как можно больше жизней», — сказал он. Клеверли добавил, что украинские власти убеждают в необходимости поставок танков, уверяя, что это поможет отбросить российские войска.

Глава МИД Британии отметил, что продолжит вести начатые переговоры с союзниками по НАТО, чтобы «гарантировать передачу Украине лучших типов вооружения» и боевой техники.

Ранее прибалтийские республики призвали ФРГ начать поставки танки. 20 января страны НАТО не смогли принять решение по отправке Leopard на Украину. Как заявил министр обороны Германии Борис Писториус, есть веские причины для поставок танков и есть веские причины против.