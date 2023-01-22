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07:56, 22 января 2023Россия

В России изменят школьную программу по литературе

Депутат Вяткин анонсировал изменения в школьной программе по литературе в 2023 году
Дмитрий Вяткин

Дмитрий Вяткин. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин заявил, что в школьную программу по литературе внесут коррективы. Его слова приводит РИА Новости.

Вяткин сообщил, что профильный комитет Госдумы по просвещению и культуре рассматривал этот вопрос с министерством культуры. По его словам, министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал изменения в школьной программе по литературе в 2023 году.

«Как минимум целый ряд произведений советских авторов — это "Молодая гвардия" Александра Фадеева, это произведения Юрия Бондарева, фронтовика, тот же "Горячий снег" — должны вернуться в школьную программу», — уточнил депутат.

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Марина Совина
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