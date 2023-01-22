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17:20, 22 января 2023Ценности

Россиянка получила уголовное дело за покупки Louis Vuitton

Mash: жительницу Владивостока обязали выплатить штраф за ввоз в РФ подделок Louis Vuitton

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Жительница Владивостока заказала из-за границы продукцию люксового бренда Louis Vuitton и получила уголовное дело. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, 30-летняя россиянка сделала покупки на 797 тысяч рублей в бутике в Турции, где продаются реплики известных модных домов. Она заказала пять сумок и четыре пары туфель. Однако работники таможенной службы аэропорта Пулково заметили подделку и изъяли продукцию, ссылаясь на закон о запрете ввоза реплики в страну.

Таким образом, россиянку обязали возместить ущерб Louis Vuitton и выплатить 797 тысяч рублей. Уточняется, что женщина решила оспорить возбужденное в отношении нее уголовное дело.

Ранее в международном аэропорту Шереметьево задержали гражданку России, которая попыталась провезти в страну незадекларированные товары на общую сумму 2,5 миллиона рублей. 41-летняя россиянка, прибывшая в Шереметьево из Дубая, хотела тайно пронести двое наручных часов Rolex в фирменных упаковках, предметы одежды, обувь, а также три сумки люксовых брендов Louis Vuitton и Gucci. Попытку незаконного ввоза товаров пресекли сотрудники таможни — женщина попалась при прохождении «зеленого» коридора и лишилась вещей.

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Варвара Кошечкина
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