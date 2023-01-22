США обвинили в поддержке идеи Украины по возвращению Крыма

TAC: политика ряда западных чиновников в отношении Украины может привести к мировой войне

Политика ряда западных чиновников в отношении Украины может привести к третьей мировой войне. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The American Conservative (TAC).

В статье старшего редактора издания Рода Дреера утверждается, что европейцы испытывают все большее недовольство по отношению к США, понимая, что цели Вашингтона в борьбе с Москвой не совпадают с их интересами. При этом автор призывает принять меры, чтобы избежать эскалации конфликта на глобальном уровне.

«Никто не ожидает, что Украина сдастся русским. Но, конечно же, мы должны сделать все возможное, чтобы остановить этот конфликт. Вместо этого теперь Вашингтон думает о том, чтобы поддержать сумасшедшую идею киевских властей отвоевать Крым, где базируется российский Черноморский флот», — пишет журналист.

Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли сообщал, что Лондон обсуждает с союзниками по НАТО поставки на Украину танков Leopard 2 и другой современной боевой техники. «Мы хотим быть уверенными в том, что украинцы восторжествуют и это произойдет в скором времени, поскольку это наилучший способ сохранить как можно больше жизней», — заявил он.