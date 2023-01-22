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23:06, 22 января 2023Мир

Американцы осудили Байдена за хранение секретных документов

Опрос ABC News и Ipsos: 64% американцев осудили Байдена за хранение секретных документов

Фото: Tom Brenner / Reuters

Подавляющее большинство американцев осудили действия бывшего президента США Дональда Трампа и действующего лидера страны Джо Байдена за ненадлежащее хранение секретных документов. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса ABC News/Ipsos.

По данным исследования, 77 процентов участников опроса уверены, что Трамп неподобающе относился к государственным секретным документам. В отношении Байдена такое мнение выразили 64 процента респондентов.

При этом 43 процента опрошенных заявили, что действия экс-лидера США вызывают более серьезную озабоченность. Одинаково серьезно действиями обоих политиков обеспокоены 30 процентов американцев.

10 января в аналитическом центре Penn Biden Center обнаружили секретные бумаги времен его вице-президентства. Президент не знал о содержании бумаг, об их обнаружении ему сообщил адвокат. Позднее в частном доме Байдена нашли еще шесть новых секретных документов. Материалы относятся к периодам времени, когда политик был сенатором и вице-президентом США.

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Марина Совина
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