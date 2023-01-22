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02:18, 22 января 2023Россия

Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк и Горловку, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как уточнили в ведомстве, в субботу, 21 января, в 23.30 в направлении населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район) было выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра. «23.50 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров», — подчеркнули в представительстве.

Ранее при обстреле Кировского района Донецка со стороны Украины погиб мужчина. Снаряд упал в районе музыкальной школы на улице Дагестанской.

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Марина Совина
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