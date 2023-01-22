В Госдуме порассуждали о будущем Арестовича после слов о поражении Украины

Депутат Бессарабов заявил, что Арестович подписал себе приговор словами о поражении Киева

Бывший советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович подписал себе приговор от украинских властей. Такое мнение РИА Новости высказал первый замглавы комитета по госстроительству ГД Даниил Бессарабов.

По его словам, Киев не простит чиновнику заявление о том, что Украина теряет шансы на военную победу над Россией. Парламентарий напомнил, что украинские власти и ранее «пресекали и уничтожали свободу слова и любое инакомыслие, расправляясь с мирными жителями и журналистами».

21 января Арестович заявил, что «если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то с 14-го числа уже перестало быть на это похоже». При этом он отметил, что делает это заявление как неофициальное лицо.

17 января Арестович объявил об уходе с поста советника офиса президента Украины. Он решил уйти в отставку после своих слов, что причиной разрушения жилого многоэтажного дома в Днепре стала работа украинской системы ПВО. Позднее он принес публичные извинения за свои слова, объяснив свое высказывание усталостью.